«Indossare il mare» è il nuovo singolo di Edoardo Florio di Grazia, cantautore originario di Minori ma di base a Parigi, che non a caso pubblica per l'etichetta francese Comet Records.

Una canzone che «Il Mattino» propone in anteprima grazie al videoclip girato per le strade di Napoli dal londinese Sam Gregg e parla di tornare a casa. Edoardo l'ha realizzata in collaborazione con i Voilaaa, esploratori della musica afro-soul: grandi studiosi di mappe musicali, generatori di beat capaci di far ballare sotto un mare mediterraneo.

Il brano, e il titolo, nascono da una frase scritta su un regalo ricevuta dall'autore nel giorno del suo trasloco verso un paese nuovo, la Francia, dove ormai vive da alcuni anni. La casa per lui non è più un luogo fisico ma un profumo, un percorso di ricerca, un viaggio: «Allora indosso il tuo profumo e ritorno a casa e non importa se una casa non ce l'ho, me la inventerò», dice il testo.

Spiega Florio Di Grazia: «Il giorno in cui ho lasciato la mia casa a Firenze, dove vivevo con un amico, come regalo d’addio ho ricevuto una bussola con su scritto una frase: 'Ecco il mistero più profondo: il paese che non si trova in alcun luogo, quella è la mia vera patria'. Questa frase mi ha accompagnato nel mio viaggio e nella scrittura di questa canzone».