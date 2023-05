«Napoli-Bahia» è il nuovo singolo di Mario Venuti: l'ex Denovo per questo ponte tra due città, e culture, e sonorità, ha voluto al suo fianco i napoletani Lucariello e Fabiana Martone ed il carioca Neny Santos. Venuti ha scritto il pezzo con Kaballa, le barre sono del rapper newpolitani, la produzione di Tony Canto. Il cantautore parla di «due città distanti ma unite dal destino di essere città simbolo. Entrambe sono il marchio di un’identità nazionale, hanno espresso i codici culturali riconosciuti nel mondo e che identificano Italia e Brasile. La musica, la religiosità, la passione calcistica, un popolo allegro e dolente. Due città ricche di bellezza e contraddizioni. In questo gioco tra due mondi ho voluto con me Lucariello che rappa in napoletano stretto, Fabiana Martone voce dei Nu Genea e il percussionista cantante bahiano Neney Santos, per un viaggio ideale tra due culture». Un inno alla gioia di vivere dove Maradona e Pelè possono giocare insieme e dove la musica è parte integrante della quotidianità di tutti.