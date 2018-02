Gianni Morandi sbarca a Napoli: vinci i biglietti per il concerto con Il Mattino

Martedì 6 Febbraio 2018, 10:44 - Ultimo aggiornamento: 06-02-2018 12:42

Altri cinque biglietti per vedere Gianni Morandi, superospite stasera della prima serata del Sanremo targato Baglioni. Quale canzoni canterà? E che cosa duetterà con l'amico capitano coraggioso? No, non dovete rispondere a queste domande per assicurarvi i preziosi biglietti. Ma ricapitoliamo.L'eterno ragazzo di Monghidoro con i suoi storici successi, porta in tour il suo ultimo album, «D'amore d'autore», uscito a quattro anni di distanza da «Bisogna vivere». Un disco di nuove firme d'autore, come suggerisce il titolo: quelle di Elisa, Levante, Luciano Ligabue, Ermal Meta, Tommaso Paradiso, Giuliano Sangiorgi e Paolo Simoni.«Faccio questo mestiere da 55 anni e non mi sono mai stancato. Ho cantato più di 600 canzoni, praticamente tutte dedicate all’amore, e ancora ho una gran voglia di cantare e cantare d’amore. Così, dopo aver collaborato con tutti i più grandi autori italiani, da Mogol a De Gregori, da Cocciante a Dalla, da Migliacci a Baglioni, ho voluto provare ad allargare il ventaglio. Solo uno, Ivano Fossati, costituisce una ripetizione, un gradito ritorno: con tutti gli altri è la prima volta», spiega il cantante bolognese, 73 anni portati benissimo, divertito dalla possibilità di «spaziare tra gli stili e le generazioni, convinto come sono che cambiare è soprattutto, sempre un gran divertimento».Morandi è pronto a partire in tour, debutto fissato per il 22 febbraio al Pala Arrex di Jesolo, due le date previste in Campania: il 12 marzo al PalaSele di Eboli e il giorno dopo al Palapartenope di Napoli.Il Mattino manderà cinquanta dei suoi lettori gratis al concerto napoletano del 13 marzo: basta rispondere il prima possibile a una semplicissima domanda: dopo i primi cinque fortunati vincitori, ne cerchiamo oggi altri cinque, con quesito davvero semplice: chi vinse, e con quale canzone, il Sanremo condotto da Morandi nel 2011?Mandate le vostre risposte all'indirizzo eventi@ilmattino.it, le prime cinque esatte saranno ricompensate con un biglietto omaggio, da ritirare alla casa del Palapartenope il 13 marzo, per il concerto napoletano di Morandi, con modalità che comunicheremo ai vincitori.