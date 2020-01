Tornano I Desideri: nuovo album e feat con Livio Cori

Si intitola 96/97 il secondo album de I Desideri pubblicato su etichetta SG Music (distribuito in digitale da Ar.Ms empire e fisico da Self). Il secondo singolo estratto, dopo Al buio pubblicato a novembre 2019, è In bilico con il feat di Livio Cori: «Ci riconosciamo molto nel genere di Livio - raccontano i fratelli Desideri - e lui si rivede nei nostri testo e allora gli abbiamo chiesto cosa ne pensasse di scrivere qualcosa insieme e dal nulla è nata “In bilico”, brano da ascoltare e riascoltare. Un testo forte e profondo ma, che appassiona e crea dipendenza».



Questo nuovo lavoro discografico è un disco di transizione e di cambiamento: «Rappresenta un passaggio fondamentale tra ciò che eravamo, ciò che siamo e ciò che vorremmo essere - raccontano Salvatore e Giuliano - La nostra musica è in continua evoluzione con l’intento di riuscire sempre a comunicare con il nostro pubblico cercando di rimanere al passo con i tempi e di far comprendere nel migliore dei modi chi siamo e il nostro modo di vedere il mondo attraverso nuovi stili e nuove sonorità grazie al nostro istinto e ad un team di soli giovani nonché preparatissimi collaboratori. Oseremmo definire il nostro genere un latin trap tropical. Si trattano temi di riscatto sociale, di amore e di futuro. È un disco per chi ama sognare, è un disco che sogna! Tante belle canzoni anche se, come sempre, il nostro brano più bello è quello che dobbiamo ancora scrivere perché chiuso un album, siamo già al lavoro per nuove avventure e nuovi orizzonti». © RIPRODUZIONE RISERVATA