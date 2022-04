Il nuovo singolo del cantautore e leader della band Letto Sfatti, accompagnato dal videoclip di Giuseppe De Rosa, sostiene gli aiuti all'Ucraina

La musica e le immagini a sostegno della campagna di Emergency “Emergenza Ucraina”: si intitola «Hai mai visto…?» il nuovo singolo di Jennà Romano che sposa l’iniziativa solidale di raccolta fondi attraverso la musica e il suggestivo videoclip - in cui si immagina il viaggio psichedelico di una rana di città insoddisfatta della propria vita e che, alla fine, si ritrova unica spettatrice della sua stessa esistenza disillusa - realizzato interamente con la tecnica della motion graphics da GiuseppeDe Rosa e prodotto da Acd Produzioni.

APPROFONDIMENTI AUDITEL Made in Sud, la seconda puntata non sfonda: Clementino e Lorella... L'EVENTO Verde Giffoni, domani la prima edizione dedicata al tema della... L'ANNUNCIO Fedez giudice di X-Factor 2022, l'annuncio ufficiale: «Si...

«Il brano è un inno al lato sconosciuto dell'esistenza, alle infinite potenzialità che ci offre ciò che non sappiamo, ciò che ci rifiutiamo di conoscere, un invito a scoprire ed accettare il prossimo in tutte le sue forme», spiega Romano, leader della band Letti Sfatti, compositore, cantante, chitarrista e curatore di tutte le produzioni del gruppo: «E' una filastrocca che scrissi quattordici anni fa per mio figlio nei sui primi mesi di vita. Il testo mi uscì di getto. Lo dondolavo, la cantavo e pensavo al fatto che i bambini nel loro essere indifesi hanno la forza esplosiva di rendere migliori gli adulti. L'abbiamo cantata per anni solo a casa fino a qualche mese fa quando mi è stata richiesta per farla diventare la canzone portante di un cortometraggio prodotto da Acd Produzioni. Sia Lorenzo Cammisa che Giuseppe De Rosa hanno spinto nella direzione che la canzone diventasse anche un video di animazione e poi l'idea di renderla utile al mondo dei bambini meno fortunati. Da Emergency quindi c'è stato forte entusiasmo ritenendo da subito che la canzone sposasse in pieno il loro modo di approcciarsi all'aiuto degli altri.

Il brano così è diventato il biglietto da visita per la campagna di Emergency finalizzata alla raccolta fondi per i bambini vittime della guerra». “Hai mai visto…?” è dunque, una canzone che diventa un aiuto per arginare i disastri provocati dall'insensatezza della guerra: grazie ad Emergency , infatti, è possibile fare una donazione per la causa a sostegno dell’Ucraina attraverso il link: https://www.eppela.com/projects/7918. Per saperne di più sul progetto "Emergenza Ucraina" che si andrà a finanziare, basta visitare il sito web di Emergency e consultare il programma per assistere le vittime dalla guerra in Ucraina: https://www.emergency.it/cosa-facciamo/.