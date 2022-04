Made in Sud, la seconda puntata non sfonda: Clementino e Lorella Boccia si fermano al 6% di share

La quindicesima edizione di Made in Sud, condotta dal nuovo duo formato dal rapper napoletano Clementino e dalla ballerina Lorella Boccia, non convince il pubblico già dalla seconda puntata. Dopo un buon inizio, premiato con oltre l'8% di share - circa 1 milione e 300 mila telespettatori - il programma al suo secondo appunamento riesce a superare di poco il milione di spettatori: la puntata andata in onda il 25 aprile ha conquistato appena il 6% del pubblico.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Made in Sud, Maurizio Casagrande: «Divento conduttore per picco... IL TEATRO “Cab&Muro”, dall'autore di Made in Sud la parodia... LA PRESENTAZIONE Napoli, presentata la nuova edizione di Made in Sud: «La gente...

Vince la serata la fiction su Rai 1 Nero a metà, che ha tenuto incollati allo schermo quasi 4 milioni e mezzo di persone (19,28%). La serie è riuscita a battere anche l'Isola dei Famosi: il reality ha raggiunto 2 milioni e mezzo di telespettatori (17,19%).