Un fine settimana molto ricco. Per chi ama la musica jazz, cantautorale, i vinili con il Record Store Day, Lou Reed, il suono della chitarra battente ed il jazz di Jerry Popolo, ci sarà solo l’imbarazzo della scelta. Il nostro viaggio sonoro parte dalla Sala Pasolini, che ospita due eventi dal vivo da non perdere, nell’ambito della rassegna Il Colore dei Suoni di Peppe Zinicola. Start stasera, alle 21, con i Lovesick, band composta da Paolo Roberto Pianezza e Francesca Alinovi. Due e multistrumentisti, le cui influenze sono profondamente radicate nel country americano, nel rock’n’roll, nel western e nella musica swing degli anni ’40 e ’50.

Al duo si unisce Alessandro Cosentino al violino e batteria. Focus, domenica alla stessa ora, su Fanali Plays Lou Reed-Pale Blue Eyes – Reimagining Lou, un omaggio al mito del rock con ospite Greta Zuccoli. Una serata-tributo con un nuovo concerto site specific, che renda omaggio a una delle figure leggendarie della storia della musica: Lou Reed e il suo immenso genio. Il concerto del trio napoletano dei Fanali è un tributo ai successi dell’iconico cantautore newyorkese che, nelle versioni della formazione assumono un sapore elettronico, ora post-rock, ora dilatato, ora più rarefatto. Melodia e sfuriate electro che non tralasciano la poliritmia, esplorando tutte le opportunità del live looping. Lo show è uno spettacolo a tutto tondo, commentato da tapes, proiettati alle spalle della band. Le proiezioni, inedite, sono curate dallo sguardo di Sabrina Cirillo, fotografa di scena di Mare Fuori e del Teatro Campania Festival. Nel 2023 la band ha, non a caso, rilasciato proprio Pale Blue Eyes, un lavoro monografico sul repertorio di Reed che si avvale della collaborazione di stimati interpreti e musicisti, tra cui Greta Zuccoli, che salirà sul palco (biglietti su Postoriservato.it).

Restando nel cuore di Salerno e precisamente da Disclan, domani si celebra il Record Store Day, ovvero la giornata della salvaguardia mondiale dei piccoli negozi di dischi. Edizioni limitate in vinile, sconti, vino e dj set di Miscellanea e Tonico 70, terranno compagnia, dalle 10.30, agli appassionati di musica nel corso della giornata. Ci spostiamo alla Stazione Marittima e nel locale del Bahr. Blue in Green presenta il primo appuntamento della rassegna Shades of Blue. Dalle 21, sul palco un live intenso per festeggiare un esordio d’eccezione: per la prima volta nella loro Salerno, dopo una lunga assenza, si esibiranno la cantautrice Alice Popolo ed il suo papà, Jerry Popolo, uno dei più apprezzati sassofonisti italiani. Sul palco anche il bassista Dario Deidda. Il repertorio del concerto sarà caratterizzato da uno stile fusion, una contaminazione di musica jazz, funk, R&B, soul, latin. Il 31 maggio si replicherà con il Joel Holmes Trio con Ileana Mottola ed il progetto Cool Life ed il 28 giugno, stavolta negli spazi esterni della Stazione Marittima, ci sarà un viaggio musicale ed emotivo con Alessandra Tumolillo, uno dei nomi più gettonati della scena partenopeia(per info e prenotazioni 329 8868033). Continua la kermesse musicale Jazz Paintings, ideata da Tiziano Citro,alla Pinacoteca Provinciale di Salerno.

Di scena, domenica alle 11.30, il pianista Lello Petrarca, che dipingerà jazz insieme al contrabbassista Vincenzo Faraldo e al batterista Aldo Fucile, perlustrando il magico mondo della canzone napoletana classica e moderna (ticket su postoriservato.it). La nostra macchina virtuale vola, infine, ad Ortodonico, per il festival-raduno Cilento Battente, in programma dal 20 al 21 aprile. Il suggestivo borgo medievale, incastonato tra le colline del comune di Montecorice, si prepara a diventare il palcoscenico di un evento unico nel suo genere. L’evento è organizzato con passione dalla Proloco Ortodonico, presieduta da Paolo Menza, sotto la sapiente direzione artistica del musicista Gianluca Zammarelli. Suonatori di chitarra battente provenienti da diverse regioni del Sud Italia, inclusa la Campania, la Puglia e la Calabria, si daranno appuntamento per condividere la loro passione e offrire al pubblico un viaggio musicale indimenticabile. Tra gli ospiti anche Ciro Caliendo, Paolo Apolito (tre cumpari musicanti), Catello e Hiram, Andrea Bressi, Alessio Bressi, Di Carlo, Megna, Nido, gli all’Usoantico e tanti altri.