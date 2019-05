Jova Beach Party, annunciati gli ospiti di Jovanotti: più di 60 artisti da 23 paesi del mondo

Lunedì 13 Maggio 2019, 16:59 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2019 17:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Svelati oggi gli ospiti che andranno ad arricchire il già incredibile programma dei, che dal 6 luglio arriverà in 17 spiagge italiane. Tra i nomi annunciati troviamo tanti ospiti italiani ed internazionali.All’interno della, l’app lanciata pochi giorni fa dae sviluppata per rispondere a tutte le domande relative ai Party, è presente una sezione dedicata proprio ai numerosi ospiti che compongono la line up di quello che è l’evento dell’estate.Dopo un tour record nei Palazzetti,inventa una storia nuova maturata in 30 anni di carriera: un’esperienza artistica, fisica, sensoriale e attenta all’ambiente. Nei Jova Beach Party c’è il mare, la musica, la gente, la vita, e il rock’n’roll 2.0.ACIDO PANTERA (Colombia)ACKEEJUICE ROCKERS (Italia)AFROTRONICS (Chad, Canada)ALBERT MARZINOTTO (Italia)ALBOROSIE (Italia)ANTIBALAS (Stati Uniti)BALLO (Italia)BALOJI (Congo)BANTOU MENTALE (Congo)BENNY BENASSI (Italia)BOMBINO (Niger)BOOMDABASH (Italia)CANZONIERE GRECANICO SALENTINO (Italia)CHARLIE CHARLES (Italia)CLUB PARADISO (Italia)DANIELE BALDELLI (Italia)DEEJ AY MAZZZ (Italia)DEVON AND JAH BROTHERS (Italia)DUO BUCOLICO (Italia)ENZO AVITABILE & I BOTTARI DI PORTICO (Italia)EX-OTAGO (Italia)FATOUMATA DIAWARA (Mali)FORELOCK & ARAWAK (Italia)GATO PRETO (Mozambico, Ghana, Portogallo)GIORGIO POI (Italia)I HATE MY VILLAGE (Italia)ISTITUTO ITALIANO DI CUMBIA (Italia)IVREATRONIC (COSMO) (Italia)J.P. BIMENI & THE BLACK BELTS (Burundi, Spagna)JUPITER & OKWESS (Congo)LOS WEMBLER’S DE IQUITOS (Perù)MAGICABOOLA BRASS BAND (Italia)MANGABOO (Italia)MELLOW MOOD (Italia)MERK & KREMONT (Italia)MR RAIN (Italia)NU GUINEA (Italia)NIKODEMUS (Stati Uniti)ORCHESTRA GRANDE EVENTO (Italia)ORKESTA MENDOZA (Arizona)PAOLO BALDINI (Italia)PINGUINI TATTICI NUCLEARI (Italia)RALF (Italia)RANCORE (Italia)RIVA STARR (Inghilterra)RKOMI (Italia)ROCCO HUNT (Italia)RUMATERA (Italia)SANGENNARO BAR (Italia)SAVANA FUNK (Italia, Marocco, Inghilterra)SELTON (Italia)SHANTEL (Germania)47 SOUL (Palestina)SUD SOUND SYSTEM (Italia)TAKAGI & KETRA (Italia)TARANTOLATI DI TRICARICO (Italia)THE DI MAGGIO CONNECTION (Italia)THE LIBERATION PROJECT (Sud Africa, Cuba, Inghilterra, Italia)TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI (Italia)TONY ALLEN (Nigeria)VOODO SOUND CLUB (Italia, Senegal, Tanzania)