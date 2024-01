Salerno, lezioni di batteria con Phil Mer: musicista di alcuni dei più grandi artisti italiani

Venerdì 19 gennaio alle 17.30 al teatro delle arti di Salerno, Phil Mer, uno dei session man più richiesti della sua generazione in Italia, terrà una masterclass di batteria.

La giornata è realizzata da dLiveMedia diretto da Roberto Vargiu e la Fondazione Monte Pruno presieduta da Michele Albanese, in collaborazione con il teatro delle Arti.

All’anagrafe Philipp Mersa, Phil Mer, classe 1982, muove i primi passi nel mondo della musica già all’età di 4 anni. È Red Canzian (che sposa in seconde nozze la mamma di Mer) a regalargli la prima batteria.

In seguito vengono chitarra e pianoforte, ma il primo amore non lo ha mai dimenticato.

Ma Mer non è solo il batterista de I Pooh: il compositore italiano ha suonato per Pino Daniele, Malika Ayane, Michele Zarrillo, Patty Pravo, Annalisa, i Pooh, Enrico Ruggeri, Lorenzo Fragola e Francesco Renga.

Sul fronte della musica Jazz le sue collaborazioni sono con David Binney, Jason Lindner, Stefano di Battista, Roberto Cecchetto, Gianluca Mosole, Francesco Bearzatti, oltre a essere fondatore, assieme ad Andrea Lombardini, del progetto The Frames, in cui traduce in musica capolavori pittorici della storia dell’arte.

Il suo drumming è molto tecnico, ma la grande passione verso tutti gli strumenti ed il gran lavoro in studio come turnista, ci regalano «percussioni intelligenti», come se Mer sapesse «switchare» a seconda della situazione, ma sempre a favore della musica stessa.

«Inauguriamo il nuovo anno con un appuntamento strepitoso, offrendo agli appassionati di batteria un’occasione di studio, gratuita tra l’altro, straordinaria. Phil Mer è un musicista eclettico ed estroso, dalla grande fantasia e, come tutti i grandi, con una spiccata voglia di sperimentare soluzioni sonore sempre diverse da condividere anche con nuovi allievi», spiega Vargiu.

A seguire, alle 20, la proiezione di «Casanova Opera Pop», il film musical di Red Canzian e gli arrangiamenti dello stesso Mer.

Dopo lo straordinario successo a teatro, «Casanova Opera Pop» arriva anche al cinema: un'occasione unica per rivivere la magia dello spettacolo teatrale che ha conquistato più di 100.000 spettatori.