Se non sei con me, online il primo singolo di Orlando: da Angri alalla scuola di Amici

È online il video di Se non sei con me, il primo singolo di Orlando, giovane cantautore di Angri. Il singolo di cui è anche autore, è stato scritto in collaborazione con Pino Perris, da anni maestro di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Il brano parla di un amore finito senza un perché, dell ricordo che resta nonostante lei non ci sia più.







Gerardo Orlando in arte Orlando è un cantante di 28 anni e frequenta il conservatorio musicale statale Martucci di Salerno. Laureato in Scienze infermieristiche all'Università La Sapienza di Roma, nel 2012 ha partecipato ad Amici come candidato al banco all’interno della scuola su canale 5. «Un’esperienza indimenticabile», dice Orlando che durante gli anni ho collaborato con diversi format e ha tenuto numerosi spettacoli.



Se non sei con me esce in autoproduzione: «Ho deciso di autoprodurmi perché scrivo tantissimo e ho voglia di far ascoltare la mia musica», dice Orlando. © RIPRODUZIONE RISERVATA