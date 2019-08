Per Bennato un singolo a sorpresa sul selfie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 9 Agosto 2019, 08:37

C'è un nuovo singolo di Edoardo Bennato, in uscita oggi, in maniera quasi carbonara. Il settantatreenne rocker flegreo torna, in attesa di un nuovo album che lui dice completo, con un brano dalla progressione dylaniana spiazzata da una sorta di controcanto rossiniano. Si intitola «Ho fatto un selfie», ed è accompagnato da un videoclip che affronta il tema «social» con l'ironia solita dell'autore di «Burattino senza fili», senza condanne o elogi, provando a riflettere in musica sul fenomeno.«Ho fatto un selfie con diavoli e santi, ho fatto un selfie con belli e con brutti, ho fatto un selfie che non sa nessuno, ho fatto un selfie che lo sanno tutti»: canta Edoardo ad inizio brano, «ho fatto un selfie con un tipo strano in una folla con migliaia di persone, la situazione mi è sfuggita di mano mi son scordato di chiedergli il nome».