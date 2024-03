Pino Daniele, ristampa con inediti per i quarant'anni del live «Sciò»

Si moltiplicano le iniziative per il 19 marzo, Pino Daniele day. Nel giorno in cui il Nero a Metà avrebbe festeggiato il sessantanovesimo compleanno ed onomastico, oltre all'iniziativa in programma nel museo napoletano Pino Danielie Alive, è prevista l'uascita di una ristampa di «Sciò», il primo, storico, album live del cantautore, uscito ormai quarant'anni fa. Il disco originale era un doppio, ora è diventato un triplo vinile: il terzo aggiunge nuovi brani dal vivo: "Che te ne fotte", "Ma che ho", "Io ci sarò" con in coda un assolo alla chitarra sulle note di "O sole mio" e "Disperazione".

«Sciò» contiene registrazioni effettuate durante i concerti tra il 1982 e il 1984: arena di Verona (settembre 1982); Montreux Jazz Festival (8 luglio 1983); Bari, teatro Petruzzelli (24-25-26 ottobre 1984); Cannes, Palais des Festival (gennaio 1984); Nancy, "Jazz pulsation" (21 ottobre 1984); "Nyon folk festival" (19 luglio 1984); Milano, San Siro (24 giugno 1984) e naturalmente Napoli, lo storico concerto alla Mostra d'Oltremare (20 settembre 1984).

Nella ristampa anche un poster con foto di Giovanni Canitano e Luciano Viti ed un ironico sticker che riprende le corna in copertina.