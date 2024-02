«Una preghiera sulla tomba di Mango», l'omaggio di don Patriciello al cantautore

Una preghiera sulla tomba del grande cantautore Pino Mango. Padre Maurizio Patriciello mantiene sempre vivo il dialogo quotidiano con i suoi fedeli e la grande comunità del web che segue il coraggioso parroco di Caivano.

Oggi don Maurizio ha raccontato dalle pagine del suo profilo social l'esperienza del viaggio in Calabria.

Ha descritto un gesto di grande affetto verso il cantautore Mango: «Oggi, di ritorno dalla Calabria, ho sentito il dovere di fermarmi a Lagonegro, per sostare in preghiera sulla tomba di Mango.

Per dirgli grazie. Per lodare Dio per il dono della sua stupenda voce. Il Signore ti abbia in gloria, caro fratello Pino. Padre Maurizio Patriciello».

Sempre dal diario social ha descritto il suo viaggio a Rossano, in provincia di Cosenza, e il bellissimo incontro con gli studenti, «Ringrazio la dirigente, gli insegnanti, le forze dell’ordine. Ringrazio i miei confratelli don Mose’ e don Pino. Il Signore benedica la bella terra calabra. Padre Maurizio Patriciello».