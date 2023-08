«Diamonds and pearls» è il tredicesimo album in studio di Prince, il primo con The New Power Generation. Uscito nel 1991, fu un successo mondiale, soprattutto in Inghilterra, dove rimane il suo disco più venduto, con sei singoli di successo internazionale, tra cui le hit «Gett off», «Cream» e la title track.

Il 27 ottobre, Paisley Park Enterprises, in collaborazione con Sony Music Entertainment e Warner Records, lo ripubblicherà in una super deluxe edition in digitale ma anche in formato fisico, con l'album originale rimasterizzato per la prima volta e contenente 47 brani inediti, oltre a più di 2 ore di video inediti di performance live provenienti dal leggendario archivio di Prince. Un totale di 75 tracce audio su 7cd e 12 vinili. Siamo alla terza super deluxe edition di mister Roger Nelson, dopo il successo di quelle di «1999» (2019) e di «Sign o' the times (2020).