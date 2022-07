Radio, i dati d’ascolto del primo semestre 2022: male Rtl e il gruppo Rai, ennesimo exploit di Kiss Kiss

Marshall McLuhan diceva che ogni novità in campo tecnologico – che sia riferibile ai mezzi di comunicazione veri e propri e non – non fa altro che interagire con le tecnologie che già esistono. I mass media non subiscono quindi l’entrata in scena di nuovi mezzi di comunicazione, ma anzi si adattano a essi. Così, la radio resiste da decenni alle nuove proposte del mercato, restando ancora un valido strumento informativo e comunicativo. A confermare questa teoria ci pensano i dati forniti dal Tavolo editori radio (Ter), che mostrano l’andamento delle principali stazioni radiofoniche nel primo semestre del 2022. I dati sono stati collezionati grazie allo studio di 60 mila interviste in un’indagine condotta tra i mesi di gennaio e giugno di quest’anno.

Il trend migliore in assoluto appartiene ancora una volta a Radio Kiss Kiss: se nel secondo semestre 2021 gli ascolti erano ben 240 mila in più rispetto allo stesso semestre del 2020, in questa occasione il bilancio fa sorridere ancora di più gli editori. Da 2 milioni 954 mila a 3 milioni 527 mila, con un aumento pari a 573 mila ascolti. Bene anche Radio Deejay, che rispetto al secondo semestre 2021 guadagna 172 mila ascolti passando da 4 milioni 620 mila a 4 milioni 790 mila. Non è da meno Radio 105: 142 mila ascolti guadagnati, per salire da 4 milioni 181 mila a 4 milioni 323 mila.

Numeri in aumento pure per Radio Zeta e Radio Freccia, che guadagnano oltre 130 mila ascolti a testa. Ok anche Radio M2O (più 129 mila) e Radio 101 (più 103 mila). Virgin Radio passa invece da 2 milioni 485 mila a 2 milioni 572, con un incremento totale di 87 mila ascolti. Tra le radio campane, leggero aumento per Radio Marte: 243 mila ascolti nel secondo semestre 2021, 263 mila in questo semestre.

A picco invece gli ascolti di Rtl 102.5, che resta però la radio con il maggior numero di utenti: dai 6 milioni 396 mila del primo semestre 2021 ai 6 milioni 42 mila del semestre attuale, con un calo pari a 354 mila ascoltatori. Male anche Rai Radio 1: meno 260 mila, così pure RDS che ne perde 94 mila. In trend negativo anche Rai Radio 2 (meno 70 mila), Radio Montecarlo (meno 46 mila), Radio Italia (meno 14 mila) e Rai Radio 3 (meno 6 mila). In totale, tra le top radio nazionali, si registra un aumento di 672 mila ascolti rispetto al primo semestre dello scorso anno: da 48 milioni 694 mila a 49 milioni 366 mila, dati quindi positivi per il settore.