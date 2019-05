Sabato 18 Maggio 2019, 16:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anteprima dal vivo, mercoledì 22 al teatro Augusteo di Napoli, per «Sbalzi d'amore», il nuovo album della sempre più bella e brava Simona Molinari, in uscita il 14 giugno.«È vero, ma volevo rendere omaggio alla città in cui sono nata e a cui, anche se ne sono andata via piccolissima, sono legata profondamente. Magari chiudo il tour a L'Aquila, dove poi sono cresciuta, così rendo omaggio ai due luoghi del mio cuore, delle radici».«Perché negli ultimi quattro anni, da quando è nata la mia bambina, Anita, mi sono concentrata più sull'amore che sulla carriera. E, allora, l'amore è la cosa di cui posso cantare meglio, adesso».«Sono passata per tutte le fasi necessarie, dalla passione al calo del desiderio, dall'innamoramento all'amore che vive di sole memorie, dall'amore tossico a quello materno».«Ai giorni nostri si è convinti che il passato non serva, che il futuro si possa costruire senza le esperienze accumulate sin qui. I classici sono capolavori che hanno resistito al tempo, non ciarpame da rottamare. Quando ci diamo uno sguardo alle spalle lo facciamo non per nostalgia ma per goderne e per trarne suggerimenti per quello che ancora dobbiamo fare, scrivere, cantare, inventare».«Non ci si paragona ad Aretha Franklin, la Winehouse o Nina Simona, ma, proprio come ha fatto a sua volta Amy, si usano le radici che loro ti hanno regalato per crescere bene, meglio».«Certo, come anche qualche standard: uno lo dividerò con Raphael Gualazzi, un altro di quelli che, come me, frequentano la parrocchia del jazz-pop: jazz che non vuole escludere nessuno, pop che sceglie l'eleganza del jazz. Duetterò con lui, artista straordinaril, anche un pezzo suo ed uno mio».«Fabrizio Bosso è stato al mio fianco sin dall'inizio, la sua tromba c'era, dieci anni fa, al mio primo Sanremo, quello di Egocentrica. E mi piace che ci sia anche adesso, con la Mosca Jazz Band. Poi ci sarà Serena Brancale, lei è l'evoluzione di questo sound, con lei metteremo mano a qualche cover». E dopo l'Augusteo? «Scappo in America, il 26 mi attende un concerto al Kennedy Center di Washington, dove sono passate tutte le più grandi leggende del jazz. Poi torno in Italia e lancio il mio album, i miei "Sbalzi d'amore", con la certezza che chi parte da Napoli parte bene».