Da Vasco a Ligabue, chi sale e chi scende sul fronte del palco

Giovedì 20 Giugno 2019, 12:00

Salvate il soldato Liga. Partito venerdì scorso col piede sbagliato dall'immenso San Nicola di Bari, il tour negli stadi di «Start» sembra indicare come, in questa estate di mezze delusioni, anche un rocker senza macchia e senza paura come quello di Correggio si trovi costretto a fare i conti con l'instabilità del mercato della musica dal vivo. Sedici-diciottomila spettatori in una struttura da 50.000 hanno posto gli organizzatori (quella Friends & Partner da mesi nel mirino di «Striscia la notizia») davanti ad una dolente alternativa: far suonare l'artista di punta della loro scuderia in uno stadio semivuoto o spostare il palco verso la curva per consentirgli di esibirsi davanti a spalti traboccanti passando però sopra i diritti di quanti avevano acquistato il biglietto per altri settori dello stadio. Alla fine s'è scelta la seconda opzione, la più rispettosa per la star, un po' meno per il suo pubblico. L'accaduto non sembra destinato a rimanere senza conseguenze, vista la mobilitazione scattata sul web in vista delle altre repliche in affanno, la seconda a Messina non è andata meglio: 15.000 al San Filippo. E, eccetto la Milano (dove però erano state opzionate inizialmente due date) faticano tutte le altre sei date previste.