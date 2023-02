Che Tempo che Fa, Amadeus e Morandi alla vigilia di Sanremo: «Nuovi ospiti? Abbiamo finito i soldi...»

Il Festival di Sanremo entra nel vivo. A due giorni dall'inizio della Kermesse della musica italiana, il direttore artistico e conduttore Amadeus irrompe a Che tempo che fa e, questa volta, l'annuncio è all'insegna dell'ironia. Da Fabio Fazio, tutti si aspettavano che Amadeus scoprisse un'altra carta in tavola. E invece per la 73esima edizione del Festival sono finiti i... soldi.

La novità

Gianni Morandi festeggia i 65 anni di carriera al fianco di Amadeus nella doppia veste di co-conduttore e ospite di Sanremo 2023. E in collegamento dall'hotel di Sanremo, insieme a un Amadeus teso, anzi tesissimo, da buon interista, per il derby di Milano, hanno annunciato la novità per la Kermesse della musica che inizierà tra meno di 48 ore. «Nuovi ospiti? No abbiamo finito i soldi», dice sornione Amadeus tra le risate generali dello studio e dello stesso Gianni Morandi. Che Amadeus voglia stupire tutti con un ospite a sorpresa? Il dubbio assale Fazio che non crede assolutamente alla versione di Amadeus e prova a incalzarlo: «Hai parlato di una grande cantante italo americana...», ma Amadeus non ha intenzione di sbottonarsi e scarica la colpa su Fiorello: «No lo ha detto 'Ciuri', non io». E adesso in tanti si chiedono chi sarà l'ospite misterioso che Amadeus vuole tenere nascosto.

In attesa di risposte per Zelensky

«Domani avremo una risposta dall'ambasciatore: siamo in contatto e capiremo esattamente cosa accadrà». Così Amadeus, in collegamento da Sanremo con Che tempo che fa, ha risposto a una domanda di Fabio Fazio che chiedeva conferma della presenza in video del leader ucraino Volodymyr Zelensky, prevista nella serata finale del festival, sabato 11 febbraio.

Gli ospiti del Festival

A Sanremo, secondo Amadeus, hanno finito i soldi per il Festival che prenderà inizio il 7 febbraio. E in effetti gli ospiti, già confermati, che saliranno sul palco dell'Ariston sono davvero tantissimi. Ad aprire le danze ci penseranno Mahmood e Blanco in un revival che riporterà tutti indietro di un anno quando la loro «Brividi» si impose alla Kermesse della musica italiana. Ma non finisce qui. Sempre durante la prima serata, infatti, i super ospiti saranno i Pooh, 6 anni dopo l'ultima esibizione insieme. Sul palco ci saranno Roby, Dodi, Red e Riccardo Fogli. Al Bano e Massimo Ranieri saranno ospiti nella seconda serata del Festival, mercoledì 8 febbraio, assieme a Gianni Morandi (oltre alla sua già annunciata presenza come conduttore). Momento comico durante la serata con Angelo Duro. I Black Eyed Peas sono i grandi ospiti internazionali attesi nella seconda notte di Sanremo 2023. A cui faranno seguito i Måneskin che si esibiranno durante la terza serata, giovedì 9 febbraio, così come Peppino Di Capri. Ospite della quarta serata di venerdì 10 febbraio, il cast di «Mare fuori» che canterà la celebre sigla della serie. Per la serata finale, invece, saliranno sul palco Gino Paoli e poi Luisa Ranieri per parlare di «Lolita Lobosco», mentre i Depeche Mode saranno i super ospiti internazionali, seguiti da Ornella Vanoni.