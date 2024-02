Geolier, il prete influencer su Tiktok don Ambrogio Mazzai: «Televoto a Sanremo è schifosissima mentalità mafiosa»

Entra nelle polemiche, ormai fisioliogiche, del Festival di Sanremo, anche un sacerdote molto amato dai social, don Ambrogio Mazzai, forte di decine di migliaia di follower - quasi 400mila quelli su TikTok - che con un video commenta il risultato finale della kermesse canora, che ha visto sul podio Angelina Mango, Geolier e Annalisa.

Video controverso

Ebbene nel video, il prete veronese chiarisce subito che non ha mai guardato Sanremo e non lo ha fatto neanche in questa edizione dei record, perché «non voglio finanziare queste logiche» sostiene il Don, specificando subito che il suo riferimento è ad «una canzone che al festival della musica italiana, non fosse cantata in italiano.

Questa canzone è stata fatta arrivare in alto nelle classifiche comprando i voti con una schifosissima mentalità mafiosa» tuona il sacerdote, riferendosi ovviamente alla canzone di Geolier, arrivato secondo al festival, scatenando nei giorni precedenti, le già ben note polemiche.

@don.ambrogio Se mi aveste chiesto un pronostico su Sanremo vi avrei detto che avrebbe vinto Van Aert ♬ suono originale - Don Ambrogio

Don Ambrogio motiva le sue accuse, sostenendo che il televoto porti «milioni di euro alla tv pubblica. Queste cose devono finire specie nel servizio pubblico. È una bruttissima mentalità e un bruttissimo insegnamento», le parole pesanti del sacerdote di Verona, che non lasciano indifferenti la rete.

Alcuni hanno pensato e scritto che dietro quel commento ci fosse uno sfondo razzista, allora il sacerdote ha corretto il tiro, postando un altro video in cui ha precisato: «Non era mia intenzione attaccare l'artista, non mi riferivo a quella situazione in particolare, ma a questo tipo di logica per cui se ci sono persone con i soldi possono comprare tutto».