Angelina Mango verso la vittoria di Eurovision 2024? Ovazione a Barcellona e pubblico internazionale già pazzo di lei

Dopo quello di Sanremo, un altro grande successo in arrivo per Angelina Mango? La cantante lucana rappresenterà l'Italia a Eurovision 2024 e, secondo diversi osservatori internazionali, sarebbe una seria candidata alla vittoria finale. Angelina, intanto, comincia a familiarizzare con un pubblico non italiano. E lo fa alla grande: l'esibizione a Barcellona sulle note de "La Noia", in occasione dell'Eurovision Party (un tour promozionale che porta le canzoni in gara in giro per l'Europa), è stata salutata dal pubblico con una lunga ovazione. I presenti conoscevano addirittura le parole della canzone e Angelina ha lasciato cantare loro il «total» finale.

Eurovision, svelata la scaletta delle semifinali: Angelina Mango già in finale (ma canterà anche prima)

Ma è sui social che il sentiment della community dell'Eurovision emerge con maggiore chiarezza. Sono centinaia i post su X dedicati ad Angelina, provenienti per lo più da account non italiani. E il tenore è sempre lo stesso: «È la favorita numero uno per la vittoria». Un account scrive: «Quest'anno il risultato finale è già scritto». E ancora: «Pubblico e giuria hanno già la loro preferita». Insomma, a giudicare dalle reaction social, Angelina Mango sembra avere ottime chance di ripercorrere le orme dei Maneskin.

Eurovision, quando si esibisce Angelina Mango?

La scorsa settimana è stato svelato l'ordine di esibizione dei concorrenti delle due Semifinali di Malmö 2024. Da quest'anno, i rappresentanti dei Big 5 (Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito), insieme al paese ospitante, la Svezia, si esibiranno dal vivo durante le semifinali.

Ad aprire le danze, dando il via alla prima semifinale martedì 7 maggio, sarà la giovanissima Silia Kapsis, in rappresentanza di Cipro, seguita dalla serba Teya Dora: il croato Baby Lasagna, che con il suo rock punk è in cima ai pronostici a meno di 50 giorni dall concorso, si esibirà in posizione numero 7: la parata dei concorrenti del martedì sarà chiusa da Tali, che con "Fighter" riporta il Lussemburgo in concorso dopo 30 anni. Giovedì 9 maggio sarà la maltese Sarah Bonnici a esibirsi per prima. La nostra Angelina Mango presenterà all'Europa la sua "La noia" come quartultima. A chiudere la serata, preceduto dai norvegesi Gåte, sarà l'olandese Joost Klein con Europapa. Per ora, è il rappresentante dei Paesi Bassi a essere in cima alle classifiche dei servizi streaming.

Il pubblico italiano potrà votare le sue canzoni preferite in questa semifinale. Le due semifinali andranno in onda martedì 7 e mercoledì 9 maggio in prima serata su Rai 2 e RaiPlay oltre a essere trasmesse su Rai Radio 2 e sul Canale 202 del Digitale terrestre. La finale invece andrà in onda sabato 11 maggio, sempre in prima serata, su Rai 1 oltre che su Rai Play e Rai Radio 2. A condurre la trasmissione televisiva torna la coppia Mara Maionchi e Gabriele Corsi, mentre per Rai Radio 2 il commento in simulcast quest'anno sarà a cura di Diletta Parlangeli e Matteo Osso.