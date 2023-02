Sanremo 2023, la scaletta serata per serata: conduttrici, ospiti e big. Ecco cosa vedremo al Festival dal 7 all'11 febbraio

Tornano le feste, si moltiplicano i palchi, il pubblico si accalca lungo il “tappeto verde” davanti all’Ariston. Lasciati alle spalle i giorni dei tamponi, dei tendoni della croce rossa e del pericolo assembramenti, il Festival di Sanremo riprende confidenza con i suoi riti e le sue tradizioni. La più solida delle quali – rimasta intatta anche in pandemia – è quella che scandisce le cinque serate del festival.

Sanremo 2023, la prima serata: ospiti, big e co-conduttrice

Lo spettacolo inizierà ufficialmente il 7 febbraio alle 20:40 su Rai1 per chiudersi – se i tempi verranno rispettati – alle 23:55, prima del TG1 sera (ma la diretta del “dopo festival” di Fiorello andrà avanti fino alle 2:25): a fare gli onori di casa saranno naturalmente Amadeus, quest’anno sul palco insieme a Gianni Morandi, e l’influencer Chiara Ferragni in veste di co-conduttrice (per lei, secondo indiscrezioni, gli autori avrebbero preparato un monologo su hater, cyberbullismo e imprenditoria digitale). I primi 14 brani in gara, annunciati da Amadeus il giorno prima del festival, verranno votati dai giornalisti e a fine serata saranno inseriti in una classifica provvisoria. Ospiti della prima serata saranno i Pooh, tornati insieme per l’occasione, Mahmood e Blanco, vincitori del Sanremo 2022 con Brividi, e l’attrice Elena Sofia Ricci per un veloce passaggio promozionale per la fiction di Rai1 Fiori sopra l’inferno. Attivi anche i palchi secondari, con Salmo a inaugurare la nave dello sponsor e Piero Pelù sul palco in Piazza Colombo con Gigante.

La seconda serata: dai Black Eyed Peas ad Angelo Duro

Mercoledì 8 sarà la volta di ulteriori 14 brani in gara, votati ancora una volta dai giornalisti: la nuova classifica, composta a fine serata, comprenderà stavolta tutte e 28 le canzoni in gara. A condurre insieme ad Amadeus e Morandi ci sarà la giornalista Francesca Fagnani (monologo anche per lei: «un tema che mi è molto caro», dice), mentre gli ospiti sul palco saranno Al Bano e Massimo Ranieri, che canteranno con Gianni Morandi, e i Black Eyed Peas, primi ospiti internazionali. Passaggio promozionale per l’attore Francesco Arca, protagonista della fiction Resta con me, monologo a rischio polemica del ruvido comico Angelo Duro. A salire sulla nave sarà Fedez, a Sanremo insieme a moglie e famiglia, mentre in piazza Colombo si esibiranno Nek e Francesco Renga.

Il 9 febbraio tutti e 28 i big sul palco

Spazio alla giuria demoscopica (300 persone selezionate tra abituali consumatori di musica) e al televoto nella serata del 9, in cui si esibiranno i 28 artisti in gara: al termine verrà fatta una media tra questa votazione e la precedente per formare una nuova classifica complessiva. La conduttrice ad affiancare Amadeus e Morandi sarà la stella della nazionale italiana di pallavolo Paola Egonu, mentre gli ospiti attesi sono Peppino di Capri e i Maneskin, sul palco di Sanremo dove vinsero con Zitti e buoni nel 2021. Sui palchi secondari Gué Pequeno (sulla nave) e Annalisa (Piazza Colombo). Il 10, per la serata delle cover e dei duetti, ogni cantante si esibirà accompagnato dal rispettivo ospite: tra gli altri Fedez per gli Articolo 31, Carla Bruni per Colapesce e Di Martino, Elisa per Giorgia ed Eros Ramazzotti per Ultimo. Le cover saranno votate con un sistema misto: il televoto avrà un peso del 34%, i giornalisti del 33% e la Demoscopica del 33%. A co-condurre sarà l’attrice Chiara Francini, tra gli ospiti il cast della serie Rai Mare fuori, mentre la Rappresentante di Lista si esibirà dalla nave e Takagi & Ketra da Piazza Colombo.

11 febbraio: la finale. Chi sarà il vincitore?

Nella serata finale, durante la quale si collegherà (il messaggio è registrato) il presidente dell’Ucraina Zelensky, le 28 canzoni saranno votate esclusivamente dal pubblico a casa: verrà poi fatta una media con le votazioni precedenti per ottenere la classifica definitiva, e una volta individuati i cinque finalisti si procederà poi a una nuova votazione mista (televoto con un peso del 34%, sala stampa con il 33% e demoscopica 33%). Sul palco tornerà a condurre Chiara Ferragni, ospiti Gino Paoli, Ornella Vanoni, Luisa Ranieri per la fiction Le indagini di Lolita Lobosco e i Depeche Mode. Dalla nave chiuderà il festival Salmo e dal palco esterno Achille Lauro.