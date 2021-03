Sanremo 2021, la serata dei problemi tecnici: Noemi e Neffa fuori tempo, Fasma microfono muto

Un intoppo col microfono ha costretto Fasma, che si stava esibendo sul palco dell'Ariston insieme a Nesli, ad interrompere l'esibizione. Il microfono dell'artista infatti non funzionava, e non permetteva alla voce di Fasma di farsi sentire. Amadeus è intervenuto dunque sul palco chiedendo l'interruzione della performance. L'incidente ha costretto il conduttore a lanciare la pubblicità, per permettere ai tecnici di risolvere il problema.

APPROFONDIMENTI FESTIVAL Sanremo 2021, Vasco Rossi risponde alla parodia di Fiorello:... TELEVISIONE Sanremo 2021, pagelle look terza serata: la "nuova" Noemi... TELEVISIONE Sanremo 2021, terza serata: gli ospiti. Dai Negramaro a Mihajlovic,... SPETTACOLI Sanremo 2021, Madame: «Canto una dedica alla mia voce e a me...

Sanremo 2021, gaffe di Amadeus con Giuliano Sangiorgi. Fiorello scherza: «Perdonalo»

L'incidente di Noemi e Neffa

Piccolo incidente anche per Neffa, ospite della cover di Noemi che ha scelto di cantare «Prima di andare via» con l'interprete originale, per la terza serata di Sanremo 2021. Per un problema tecnico ad un computer la voce di Neffa era un po' in ritardo nei primi 30 secondi e il cantautore è sembrato fuori sincrono con la partner nell'attacco del pezzo. Noemi ha poi ripreso il pezzo quando ha iniziato a cantare da sola e la prosecuzione è andata bene.

Ultimo aggiornamento: 22:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA