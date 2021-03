Ibra non si presenta all'Ariston, Amadeus: «C'è stato un problema». Poi la sorpresa

Zlatan Ibrahimovic, il campione non si presenta all'Ariston. Amadeus: «C'è stato un problema». Poi accade l'incredibile. Pochi minuti fa, il conduttore del Festival di Sanremo ha fatto una comunicazione ai telespettatori: «Sono le 23 e come vedete Zlatan Ibrahimovic ancora non è apparso. Il suo arrivo era previsto per le 21.30 ma è avvenuto un incidente».

E continua: «Il calciatore è rimasto bloccato in autostrada per tre ore, poi è riuscito a raggiungere l'Ariston attraverso un'avventura rocambolesca». A quel punto, entra Ibra che spiega: «C'è stato un incidente. Io sono rimasto bloccato tre ore. Poi sono sceso dall'auto, ho fermato un motociclista e gli ho chiesto se poteva portarmi a Sanremo. Per fortuna era milanista. Quando siamo arrivati, mi ha detto che era la sua prima volta in autostrada. Incredibile».

Poi, Amadeus mostra il filmato girato da Ibrahimovic mentre era in moto. Le immagini fanno il giro del web.

