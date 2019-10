Lissner sovrintendente, l'ira di Valcuha: «Nuovo vertice? Lascio il teatro San Carlo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 8 Ottobre 2019, 13:00

Le notizie sono due. La prima, a stretto giro, è che sabato, al San Carlo, s'inaugura la stagione di concerti con un programmone sinfonico che mette insieme Ligeti e Mahler e riporta sul podio Juraj Valcuha. La seconda, inattesa e a medio termine, riguarda sempre il direttore musicale ed il suo rapporto con il San Carlo. «So - spiega Valcuha - che si va profilando un cambio di gestione artistica in teatro. Grazie all'impegno della direzione artistica attuale e al sostegno della sovrintendente, in questi anni abbiamo lavorato per far crescere l'orchestra e contribuire, con questo, al consolidamento della dimensione internazionale del San Carlo. Onorerò gli impegni già assunti con il teatro, ma non sono intenzionato a proseguire il rapporto di collaborazione, oltre la scadenza fissata dal contratto, laddove la dirigenza artistica non fosse più la stessa».