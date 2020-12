Barbara D'Urso, lutto a Pomeriggo 5: «Ada Alberti non è in diretta, ha perso anche il papà»

Lutto a Pomeriggio 5 ed è Barbara D'Urso ad annunciare che l'astrologa Ada Alberti, presenza fissa il venerdì, non può collegarsi in diretta per il consueto oroscopo del weekend. Il video che viene mandato in onda con le previsioni per ogni segno zodiacale è registrato. «Purtroppo l'altro giorno ha perso il suo amato papà dopo la morte della mamma l'anno scorso», spiega la conduttrice.

«Ciao papà, avevi superato il Covid-19 ma poi... l'agghiacciante tuo addio. Voglio pensarti di nuovo con mamma... ti, vi saluto con un disperato sorriso x il vostro felice riabbraccio», ha scritto Alberti su Instagram. Il papà dell'astrologa è stato ricoverato d'urgenza per Covid, ma è deceduto dopo cinque tamponi risultati negativi. Non è dunque chiara la causa della morte. L'uomo, Rosario, è scomparso all’età di 86 anni per Covid.

«Il mio - ha dichiarato Ada a Il Giornale - oltre ad essere stato un papà meraviglioso è stato anche il più grande maestro di astrologia. Io posso considerarmi una figlia d’arte, perché è lui che mi ha insegnato tutto, essendo stato lui per primo un grandissimo astrologo».

