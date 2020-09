Alberto Angela batte Temptation Island: vince Ulisse su Rai 1

Con 3 milioni 134 mila spettatori ed uno share del 15.89% è la prima puntata di Ulisse, il piacere della scoperta, in onda su Rai1 il programma più visto della prima serata tv di ieri. Su Canale 5 un altro esordio, quello di Temptation Island 8, ha avuto invece 2 milioni 958 mila spettatori ed uno share del 18.78% . Su Rai2 il finale di stagione di The Good Doctor 3 ha raccolto 1 milione 676 mila spettatori e il 7.21% di share, nel primo episodio, 1 milione 757 mila spettatori (8.48%) nel secondo. Su Italia 1 c'era un film, Rambo, che ha raccolto 1 milione 692 mila spettatori (8.12%). Su Rai3 Chi l'ha visto? è stato seguito da 1 milione 696 mila spettatori (8.87% ). Su Rete4 il talk Speciale Stasera Italia ha avuto 640 mila spettatori (3.06% ). E ancora, su La7 Atlantide, è stato scelto da 520 mila spettatori (2.7%).

Nell'access prime time prevale I soliti ignoti il ritorno su Rai1 con 3 milioni 977 mila spettatori pari ad uno share del 17.29%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha raccolto 3 milioni 491 mila spettatori (15.15%). Il prime time è di Rai1 con 3 milioni 679 mila spettatori pari ad uno share del 16.15%. Segue Canale 5 con 3 milioni 499 mila persone (15.36%).

La seconda serata è invece dell'ammiraglia Mediaset con un ascolto di 2 milioni 104 mila spettatori pari ad uno share del 20.18%. Segue Rai 1 con 1 milione 408 mila (13.5%). L'intera giornata è di Canale 5 con 1 milione 561 mila spettatori ed uno share del 16.74%. A livello generale il prime time è della Rai con 8 milioni 219 mila spettatori ed uno share del 36.07%. Per Mediaset 7 milioni 874 mila spettatori con uno share del 34.56%. In seconda serata prevale Mediaset con 4 milioni 164 mila spettatori ed uno share del 39.94%. Per le reti Rai 3 milioni 212 mila spettatori ed uno share del 30.8%. L'intera giornata è un testa a testa nel quale prevale di un soffio il servizio pubblico con 3 milioni 199 mila spettatori ed uno share del 34.33%. Segue Mediaset con 3 milioni 180 mila spettatori ed uno share del 34.12%.

Nella sfida tra i tg delle 20 prevale il Tg1 con 4 milioni 795 mila (22.99%) segue il Tg5 con 3 milioni 993 mila (18.81%) e quindi il Tg La7 con 1 milione 99 mila spettatori (5.18%). In seconda serata su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 680 mila spettatori con il 9.04% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha avuto 464 mila spettatori (12.37%)

Ultimo aggiornamento: 15:06

