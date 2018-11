Alessandro Gassmann napoletano doc: «Napoli è città onoraria nel mio cuore»

Napoli, Gassmann cittadino onorario. Che dire,non soltanto un grande onore per me, ma una condivisione profonda di umanità. Io sarò cittadino onorario di Napoli, e Napoli è città onoraria nel mio cuore. ⁦@demagistris⁩ ✌🏻✌🏾✌️ https://t.co/LxSPdXEfDr — Alessandro Gassmann (@GassmanGassmann) 17 novembre 2018

Sabato 17 Novembre 2018, 17:53

«Napoli, Gassman cittadino onorario. Che dire, non soltanto un grande onore per me, ma una condivisione profonda di umanità. Io sarò cittadino onorario di Napoli e Napoli è città onoraria nel mio cuore». Non tarda ad arrivare la risposta pubblica di Alessandro Gassmann alla decisione presa dalla giunta comunale di conferire all'attore la cittadinanza onoraria. Gassmann ha infatti pubblicato il commento sul suo profilo Twitter.Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha proposto alla sua squadra di conferire il riconoscimento al protagonista della serie «I bastardi di Pizzofalcone», ambientata a Napoli, «quale pubblico attestato dei sentimenti di amicizia, stima, ammirazione e affetto della città di Napoli». La cerimonia ufficiale di conferimento si terrà lunedì 17 dicembre .Nell'atto deliberativo vengono ripercorse le fasi più importanti della sua straordinaria carriera, ricordando che «è sempre più impegnato in ruoli che coinvolgono la nostra Città». Tra questi, proprio quello ne «I bastardi di Pizzofalcone», tratto dai romanzi del grande autore napoletano, Maurizio De Giovanni e altri lavori tra cui la regia teatrale del famoso cult-movie di Elia Kazan «Fronte del porto», rappresentato al Bellini.