Amici 20, Tancredi dedica al papà “famoso” la sua canzone: «Vicini anche se lontani»

Amici 20, Tancredi durante la puntata del talent show fa una dolce dedica al papà famoso: «Vicini anche se lontani». Torna su suoi passi il giovanissimo cantante della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini che qualche settimana fa aveva cantato una canzione di ribellione verso la sua famiglia, ma durante la semifinale ieri, qualcosa è cambiato. È passato qualche giorno dall'esibizione di Tancredi, "Figli delle stelle", in cui aveva inserito delle barre, ovvero un suo testo originale che sapevanno di ribellione verso la sua famiglia e verso il padre famoso in particolare. La canzone diceva. «Io sono figlio di mio padre e delle mie scelte».

"All shook up" in pieno stile Tancredi ORA sul palco della Semifinale di #Amici20! Dareste a lui il secondo punto? pic.twitter.com/HDSJw4CFri

— Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 8, 2021