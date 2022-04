Amici 21, Rudy Zerbi lancia il guanto di sfida tra Sissi e Luigi Strangis

Nuovo serale di Amici 21, nuova sfida per Sissi. Per la pupilla di Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi ha immaginato una nuova prova nella quale dovrà misurarsi con un pezzo cult di Giorgio Gaber, 'Destra sinistra'. Un brano politico impegnato dove dimostrare le proprie doti interpretative.

La cantante, al secolo Silvia Cesana, sfiderà l'alunno di Rudy Zerbi, Luigi Strangis, cantautore e musicista. Secondo il giudice, Sissi «è un talento naturale, ha una bella vocalità», ma nononostante questo non è ancora riuscita a fare breccia nel cuore di tutti gli insegnanti. «Il punto debole di Sissi è l’interpretazione, ma sono pronto ad essere smentito da lei».

APPROFONDIMENTI AMICI Anna Pettinelli e Veronica Peparini a Verissimo: la frecciatina alla... TAGLIO NETTO Sangiovanni stravolge il suo look: «Assomiglio a Rudy... L'ERRORE Amici, Rudy Zerbi e quel talento non riconosciuto: «Rammarico...

A questo punto Rudy Zerbi passa alla descrizione della prova di canto del quinto serala di Amici 21: «Si sfideranno su 'Destra, sinistra' di Giorgio Gaber. Mi aspetto un'interpretazione all'altezza del brano assegnato».

Sissi non sembra subito entusiasta del brano assegnato, che non sente molto nelle proprie corde. Al punto che pare quasi pronta a rinunciare alla sfida. A convincerla arrivano le parole di Maria De Filippi: «Perché hai scelto questo mestiere?». «Perché mi fa sentire leggera, come se stessi nell'acqua» risponde candidamente Sissi. «Ti fa sentire leggera perché in quel momento riesci a esprimerti. Ma pensa a quanto riusciresti ad essere leggera, se quando canti, raccontassi te e puoi raccontarti anche con le canzoni degli altri» la fa riflettere la conduttrice. «Non ho mai amato riscrivere le canzoni, per me ci sono pezzi perfetti così come sono» ribatte Sissi.

«Penso che sia un pezzo difficile in generale, anche per me», ammette quindi lo sfidante, Luigi Strangis. Il pupillo di Rudy Zerbi poi stupisce, spezzando una lancia a favore della sfidata: «Penso che Sissi ci possa stupire». E non è detto che proprio questo incoraggiamento non possa aiutare la giovane concorrente a mettersi in gioco.