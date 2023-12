Amici, Gerry Scotti contro Rudy Zerbi: «Sono molto arrabbiato con te, non ti saluto neanche»

Gerry Scotti è stato uno degli ospiti dell'ultima puntata di Amici: uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano è stato chiamato a giudicare i ragazzi all'interno della scuola. Prima ancora di sistemarsi nella sua postazione, Gerry ha salutato tutti i professori, guardando storto l'amico e collega Rudy Zerbi che, sulle prime, non ha ben capito l'occhiataccia. Poi, il conduttore ha spiegato il motivo.

È risaputo che Gerry Scotti e Rudy Zerbi, oltre a essere colleghi in televisione e in radio, siano anche molto amici. I due, infatti, si frequentano anche fuori dalle telecamere e, negli anni, hanno stretto un rapporto che va oltre il lavoro: ci sono sempre l'uno per l'altro. Quando, oggi domenica 17 dicembre, Gerry è entrato nello studio di Amici, ha detto, riferendosi a Zerbi: «Guarda, con te sono molto arrabbiato, non ti saluto neanche e tu sai benissimo il motivo». Il pubblico in studio e Maria De Filippi hanno riso ma il conduttore ha continuato: «No, sono serio... lo chiamo e non mi risponde nemmeno al telefono». Quindi, Rudy Zerbi, in sua difesa, ha detto: «Ma non è vero! Gli ho spiegato che il telefono mi si è rotto, per quello non rispondevo ma lui non mi crede».

Poi, Gerry Scotti ha salutato anche gli altri professori della scuola tra cui Lorella Cuccarini che era molto emozionata di rivederlo. Il conduttore ha anche aiutato Alessandra Celentano con la valutazione dei suoi allievi con i quali, oggi, è sembrata più clemente: «Visto, la mia vicinanza le fa benissimo».