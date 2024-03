Silvia Pizzi, morta a 42 anni l'hair stylist di Mediaset: da Barbara D'Urso a Gerry Scotti, passando per Mara Venier, i messaggi di cordoglio dei vip

È scomparsa a soli 42 anni Silvia Pizzi, apprezzatissima hair stylist di Mediaset. Morta dopo una breve malattia, la donna era conosciuta da moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo, che in questi minuti stanno condividendo sui social messaggi di cordoglio.

I messaggi di cordoglio

A dare la notizia della scomparsa di Silvia Pizzi, hair stylist delle star di Mediaset, sono stati gli stessi vip che negli anni avevano collaborato con lei.

Tra questi, Gerry Scotti, Barbara D'Urso e Mara Venier. Con un post su Instagram, il conduttore ha voluto salutare la 42enne: «Ciao Silvia, ci hai lasciato troppo presto. Ci mancherà tutto di te». A fare lo stesso anche Mara Venier, che ha condiviso una foto insieme all'hair stylist scrivendo «Ciao Silvia».

Su Twitter è arrivato invece il saluto di Barbara D'Urso: «E alla fine sei volata via… Basta soffrire Silvietta… Nel mio cuore restano i tantissimi anni insieme, in ogni programma, ogni giorno… E quante spazzole, quanti phon, quanti ricci, quante pettinature… Quante risate… E, adesso, quanta tristezza…».

Immancabile anche il saluto di Pomeriggio 5 e di Giuseppe Brindisi: «Oggi è stato un po' più difficile del solito andare in onda con Pomeriggio 5. Ci ha lasciato Silvia Pizzi. Chiunque abbia frequentato i camerini di Cologno Monzese e le sale parrucco conosceva Silvia, ha nelle orecchie la sua voce, il suo sorriso. Perché Silvia non aggiustava solo i capelli, ci aggiustava l'anima, ci aggiustava il cuore. Ciao Silvia, arrivederci». A salutarla anche Giorgia Venturini, presente in studio: «Era una forza della natura. Con il suo sorriso ci dava energia. Non ho mai preso una decisione senza essermi prima confrontata con lei. Avevamo un'amicizia intima, giovane, ma importante. È cresciuta qui dentro, era una bambina quando è arrivata a Mediaset. Ha dato la sua vita qui, questa per lei era la sua vita».