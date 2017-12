Gomorra 4, le anticipazioni: quel dettaglio sul destino di Ciro l'Immortale

Mercoledì 27 Dicembre 2017, 12:21 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 12:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anticipazioni Gomorra 4: ma Ciro è morto davvero? Dopo il colpo di scena della terza stagione, in molti si chiedono se Ciro l'Immortale sia veramente morto, Vedremo o no il personaggio di Marco D'amore in Gomorra 4? A parlare è uno degli autori della fortunata serie di Sky che svelando la verità dà anche qualche anticipazione sulla quarta stagione. Ecco cosa ha dichiarato.