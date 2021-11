Ballando con le Stelle, Morgan ci “riprova” con Selvaggia Lucarelli: arriva il walzer della pace

La bufera si è battuta anche su Ballando con le Stelle. Ma d'altronde quando si sceglie un cast così è abbastanza inevitabile. Da due settimane, social e tv non parlano d'altro della lite tra Selvaggia Lucarelli e Morgan. L'ex dei Bluvertigo non aveva accettato le critiche della giurata alla sua esibizione e le parole tra i due non sono state affatto tenere. Il cantante dopo lo show, di pessimo gusto, aveva provato a fare pace con la giornalista inviandole dei messaggi privati. Lei che della "trasparenza" ne ha fatto un biglietto da visita ha postato tutte le conversazioni sui social. Da lì il disastro: Morgan denuncia la Lucarelli, lei non fa nessun passo indietro e accusa la conduttrice Milly Carlucci di non aver preso nessuna posizione. La padrona di casa a quel punto, forse un po' costretta, ha promesso che si sarebbe impegnata a far fare pace ai due ex fidanzati. Ma mentre Selvaggia ha preferito il silenzio, Morgan ha tentato un approccio pacifico che non ha funzionato.

Ballando con le Stelle, il walzer della pace

Stasera dalle anticipazioni pare che Morgan tornerà sul sentiero della serenità e inviterà la giurata in un ballo: il walzer della pace. «Non si sa come andrà a finire ma Morgan non molla». Ecco cosa dice la Carlucci nelle anticipazioni della puntata. Accetterà Selvaggia?