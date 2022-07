Milly Carlucci si sbottona sulla nuova edizione di Ballando con le stelle che tornerà in onda sulla Rai sabato 8 ottobre. La conduttrice, in un'intervista a Il Messaggero, ha detto di essere carica per la nuova stagione e di non essere affatto stanca del programma, dando anche qualche anticipazione su quelli che saranno i ballerini concorrenti. Tra i nomi spuntano anche quelli di Paola Turci e Francesca Pascale, che la Carlucci vorrebbe almeno come ospiti.

Durante l'intervista sono stati fatti dei nomi alla Carlucci, tra cui quelli di Gabriel Garko, Iva Zanicchi, Nino D’Angelo, Nancy Brilli, Marta Flavi, Eva Robin’s e Beppe Convertini. Milly non si sbilancia troppo ma conferma che alcuni di questi personaggi famosi sono stati contattati e si è in attesa di una loro risposta: «Bisogna fare gli abbinamenti con i maestri, impresa mai semplice. C’è tempo per ufficializzare. Posso confermare che vorrebbero partecipare in tantissimi, e questo mi fa piacere: il programma funziona alla grande», ha precisato.

La conduttrice di Ballando ha ammesso poi di volere nel programma Francesca Pascale e Paola Turci: «Ci abbiamo sicuramente pensato. Noi per fare le scelte giuste seguiamo anche la cronaca, ovvio. E poi conosco bene Francesca, anche perché in passato avrei voluto fare delle cose con lei ma poi non ci siamo mai riusciti. Adesso dobbiamo solo aspettare, si sono appena sposate. Di sicuro le voglio almeno come ospiti di una puntata».