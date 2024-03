Barbara D'Urso come Fazio a Discovery? Ospite a Food Network (da Francesca Caldarelli), le ipotesi sul futuro in tv

Una favola di serata quella che Francesca Caldarelli ha organizzato a Casa Di Penelope. A casa sua per intenderci. C'era Gianluca Ginoble de Il Volo (senza Ignazio e Piero), la gieffina Giaele De Donà ma soprattutto Barbara D'Urso. Vestito bianco di pizzo, tacco 12 e fisico non certo da nonna. Ma cosa ci faceva l'ex conduttrice di Pomeriggio Cinque a un evento Discovery?

Barbara D'Urso verso Discovery?

L'ex conduttrice Mediaset, ospite qualche settimana fa dell'amica Mara Venier a Domenica In non ha nascosto la sua delusione di essere stata scaricata dal Biscione.

Ora è sul mercato. Lo è da un po' a dire il vero. Per il momento tante parole, tanti incontri ma ancora nulla di concreto. Ma qualcosa si sta muovendo. A cominciare dalla sua tournèe teatrale, Taxi a due piazze, che tanto successo ha riscosso la scorsa stagione. L'unica data fissata in cartellone al momento è quella di del prossimo 20 aprile a Brindisi. E poi?

«Ci stiamo lavorando...»

Ridendo, ci ha confidato che: «Ci stiamo lavorando ma dipende dalle altre novità...». Quali novità? A Discovery stanno ragionando in grande e il colpo Fabio Fazio ne è la conferma. Intanto Barbarona nostra si è fatta una bella chiacchierata anche in forma privata, lontano da orecchie indiscrete con Gesualdo Vercio direttore di Real Time e Food Network. Se son rose fioriranno. Di sicuro l'amore per la cucina Barbara d'Urso non l'ha mai nascosto. Basta guardare i suoi social per capire il suo amore verso i fornelli e le ricette casalinghe. Potrebbe essere un'ipotesi? Un primo assaggio? Per il momento sono tutte supposizioni.

Il programma di Francesca Caldarelli

Sicuramente quello che andrà in onda è Una Favola di Tavola, un programma di Food Network, canale 33, in onda ogni mercoledì alle 21. Un programma in cui Francesca Caldarelli mette a disposizione la sua competenza per creare menù da sogno e tavole impeccabili per eventi speciali. Proprio così. Ogni evento può essere reso favoloso, anche a casa propria. Francesca, che gestisce i locali di successo “Penelope a Casa” e “The Dome” a Milano, unisce la sua expertise alla sua instancabile curiosità e ci accompagna in un viaggio alla scoperta dei segreti per creare atmosfere incantate e menù da sogno, e trasformare ogni occasione in un evento indimenticabile.