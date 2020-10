Barbara D'Urso, l'ospite ha un malore in diretta a Pomeriggio 5: «È molto debole...». Lei si commuove

Barbara D'Urso, l'ospite in sciopero della fame a Pomeriggio 5: «È molto debole...». Lei si commuove. Oggi, nel programma di Canale 5 si è tornati a parlare di covid e crisi economica. Tra gli ospiti in collegamento, Andrea, un barista di Rieti che ha deciso di vivere nel suo locale e di fare lo sciopero della fame per protestare contro la chiusura anticipata di bar e ristoranti.

Andrea è in sciopero della fame da lunedì mattina. «Come ti alimenti?», gli chiede Barbara D'Urso. Lui risponde che si nutre solo di sali minerali. Poi, affaticato, si appoggia al mobile. «È molto debole», spiega l'inviata. «Ogni tanto mi appoggio al mobile - spiega lui - perché non ce la faccio». In ogni caso, la protesta di Andrea continua.

