Barbara D'Urso furiosa con Taylor Mega dopo il dito medio alle forze dell'ordine: «Da me non verrai più». L'ospitata di Taylor Mega a Live non è la D'urso ha preso una piega inaspettata, l'influencer è passata da accusatrice ad accusata e la D'Urso non l'ha presa benissimo.

Taylor Mega è intervenuta a Live non è la D'urso per difendersi dopo gli insulti che Antonella Elia le ha rivolto sia prima del Grande Fratello Vip 2020 che all'interno della casa. «Abbiamo colpevolizzato tanto Salvo - urla in collegamento Taylor Mega - ma Antonella Elia si è lasciata andare a dichiarazioni altrettanto gravi e l'abbiamo premiata facendola entrare al GF. Ma veramente?Allora se una donna offende un’altra donna va bene». In studio a difendere la Elia c'è il suo avvocato che distoglie l'attenzione da questo tema dicendo: «Ma davvero stai facendo la morale? Taylor Mega ha bullizzato per 48 ore Antonella Elia dopo l’ingresso al Gf Vip. Se dobbiamo parlare di violenza perchè non parliamo del dito medio che Taylor ha fatto davanti la camionetta della polizia?». La D'urso strabuzza gli occhi e chiede a Taylor se è verò che ha postatouna foto di questo tipo - foto che in pochissimo tempo è appara sulla timeline di twitter - Taylor balbetta «Sinceramente non ricordo. Comunque volevo dire un’altra cosa: per un po’ di tempo vorrei non apparire più in televisione perchè devo dedicarmi un altro progetto». La D'Urso da grande signora finge palesemente di crederle, poi l'affondo «Ti auguro tanta fortuna per il tuo progetto. Ma ti dico che se fosse vero che hai fatto il dito medio alle forze dell’ordine, io non ti vorrei più nelle mie trasmissioni. Se fosse vero, ma io non penso che sia vero perchè lo fanno solo le persone stupide e tu non lo sei». La foto c'è.



Ultimo aggiornamento: 22:49

