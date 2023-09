Barbara Palombelli e le molestie (mai denunciate), il racconto a Verissimo: «Avevo paura. Si paga un prezzo troppo alto»

Barbara Palombelli si racconta a Verissimo in una toccante intervista. Ospite del solotto di Mediast la giornalista ripercorre la sua vita tra amore e carriera. Silvia Toffanin torna sul tema delle molestie di cui la giornalista è stata vittima.

Barbara Palombelli e le molestie mai denunciate

«Ce ne sono stati diversi, ma in un libro ho scritto che non ne voglio parlare perché li ho superati e perché i protagonisti avevano figlie femmine e non volevo dare un dispiacere alle loro famiglie». Non n vuol parlar non ha voluto parlare neanche all'poca di fatti. «Avevo paura che io sarei stata vittima due volte.

Poi spiega il volto di Forum spiega meglio: «Bisogna avere il coraggio di denunciare, ma anche sapere che si paga un prezzo veramente altissimo».