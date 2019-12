Su Leggo.it gli ultimi aggiornamenti. Barbara D'Urso scoppia a piangere anche oggi a Pomeriggio 5 . Ecco cos'è successo. Oggi, la conduttrice Mediaset è tornata a commuoversi per una storia molto toccante che, come dice lei, «le ha colpito il cuore».

Leggi anche > Al Bano, i funerali di mamma Jolanda. Loredana Lecciso non si presenta in chiesa, ecco perché

Leggi anche > Barbara D'Urso scoppia in lacrime a Pomeriggio 5: «Due minuti per prendere un bicchiere d'acqua...»

Barbara D'Urso ha riospitato Patrizia (in collegamento anche ieri), l a 53enne di Firenze che sarebbe stata segregata e violentata in un pollaio per un mese dal cognato. La conduttrice ha annunciato alla signora che moltissimi telespettatori si sono resi disponibili ad aiutare lei e suo figlio. Ma quando l'inviata della trasmissione parla del presunto aguzzino, ora in carcere, che avrebbe respinto le accuse, il figlio di Patrizia (in collegamento insieme alla madre) scoppia a piangere.

A quel punto, Barbara D'Urso rincuora il ragazzo e gli dice: «Devi prendere tu la mano della mamma e farle forza. Ogni tanto anche noi mamme abbiamo bisogno che nostro figlio ci prenda la mano. Io sono fortunata e mi succede...». Pronunciando queste parole, la conduttrice si commuove fino alle lacrime. Infine, l'appello importante: «Patrizia e suo figlio cercano lavoro».

Ultimo aggiornamento: 19:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA