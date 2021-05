Isola 2021, Brando Giorgi dopo l’intervento: «Ho rischiato di perdere la vista dall’occhio destro»

A Domenica Live, Brando Giorgi, dopo l’intervento agli occhi per cui ha lasciato L’Isola dei Famosi, racconta cosa gli è accaduto: «Improvvisamente non vedevo più dall’occhio destro. Mi si è staccata la retina. L’operazione è durata un’ora e mezzo. Pensavo meno. Ero ancora adrenalinico. Ero nel mio bel monolocale in Honduras e dopo 48 ore mi sono ritrovato sul lettino dell’operazione. Ho rischiato di perdere la vista dall’occhio destro».

