Da Cannelle a Predolin, passando per Alvaro Vitali: i vip finiti in povertà si raccontano

Domenica 25 Marzo 2018, 18:18 - Ultimo aggiornamento: 25-03-2018 18:59

Storie diverse, ma accomunate da un destino che li ha visti prima sulla cresta dell'onda e poi a ridosso della povertà: a Domenica Live tanti vip hanno deciso di raccontare le loro vicende. Ospiti di Barbara D'Urso, infatti, in studio c'erano anche Cannelle, Marco Predolin, Alvaro Vitali e Dora Moroni.Cannelle è nota soprattutto per essere stata una delle donne più note dello spettacolo tra gli anni '80 e '90: all'apice della sua carriera, è arrivata a condurre il Festival di Sanremo al fianco di Pippo Baudo. Oggi, però, coltiva olive e spiega: «Ho subito veri e propri ricatti sessuali, la mia carriera è andata in rovina per aver detto sempre troppi no. Non sono pentita, sono orgogliosa della mia vita. Guardando al passato, capisco che l'approdo a Sanremo è merito della popolarità ottenuta con lo spot delle Morositas ma resto l'unica donna di colore ad essere stata conduttrice del Festival».Diversa, invece, la vicenda di Marco Predolin, che aveva ammesso di aver partecipato al Gf Vip per soldi. L'ex conduttore televisivo, però, ci tiene a precisare: «Non sono così povero, ho una pensione e gestisco anche un ristorante in Sardegna. Noi ex lavoratori dello spettacolo, però, siamo vittime di una truffa: l'accorpamento dell'Enpals all'Inps, che ha tagliato drammaticamente le nostre pensioni».Anche Alvaro Vitali è d'accordo con Predolin: «Sì, è vero che quando uno è all'apice della propria carriera dovrebbe pensare a versare i contributi per la propria pensione, ma quando si è giovani non ci si pensa mai». La cantante Dora Moroni, invece, spiega: «Quando la carriera è in fase discendente, i guadagni dall'attività musicale calano e mi sono ritrovata da sola dopo la morte di mia madre. Nessuno mi ha aiutata, mi sono sentita abbandonata da tanti colleghi con cui ho condiviso a lungo la mia attività».