Carmen Diodato, l'esibizione dell'unica ballerina professionista non udente in Italia su Rai1: «Anche noi sordi ce la possiamo fare»

Ha 34 anni ed è l'unica ballerina professionista non udente in Italia a lavorare in un teatro lirico. Standing ovation negli studi di Da noi a Ruota Libera, su Rai1, per l'esibizione di Carmen Diodato, accolta dal pubblico con applausi entusiasti e commossi. «Le vibrazioni sono come la musica» ha dichiarato a Francesca Fialdini l'unica ballerina sorda nel corpo di ballo di un teatro, il Massimo di Palermo.

Carmen Diodato, la ballerina non udente che danza grazie alle vibrazioni ospite a “Da noi… a ruota libera”

Carmen Diodato, l'esibizione a “Da noi a ruota libera”

«Per me è importante dimostrare a tutti che anche noi sordi ce la possiamo fare. Ho fatto una vita normale in tutto e per tutto. Ho iniziato a fare la ballerina all'età di quattro anni e non ho mai pensato che non avrei potuto danzare a causa della mia sordità»

Giancarlo Magalli dopo 1 anno torna in tv, il racconto choc: «Ho avuto un tumore alla milza. Sono dimagrito 24 chili e sono guarito grazie alla chemio»

Chi è

Nonostante sia sorda, Carmen Diodato, una giovane di 34 anni originaria del Cosentino, riesce a ballare grazie alle sue capacità di percepire le vibrazioni. Lei stessa si descrive descrive come «sorda profonda bilaterale», ma nonostante questo cerca di colmare le "disparità" rispetto alle sue colleghe impegnandosi il triplo. «Se devo preparare degli assoli, passo il pomeriggio a provarli in casa ascoltando a ripetizione la musica, finché non la sento perfettamente» racconta Carmen, che fa parte del corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo.