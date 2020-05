Caterina Balivo, paura in diretta: si sente un'esplosione durante l'intervista. «Che è successo?». Oggi, il rapper Samuel Heron è stato ospite a Vieni da me per presentare il nuovo singolo Nella pancia della balena featuring con i The Kolors, in uscita domani venerdì 29 maggio. Ma durante l'intervista è accaduto l'incredibile.

In quel momento, la conduttrice aveva lanciato proprio la canzone di Samuel Heron. Poi il botto. Caterina Balivo, incredula, ha chiesto: «Cos'è stato? Ma era nella canzone?». Ma gli autori le spiegano l'accaduto: «È esploso un proiettore».

A quel punto, Caterina Balivo rassicura il pubblico. «Mi avete visto con una faccia spaventata perché ho sentito un botto. Mi hanno detto che è esploso un proiettore». L'intervista continua.

