Caterina Balivo scoppia in lacrime in diretta a Vieni da me. «È morto da solo...»

Ospite in collegamento, il fotoreporter di guerra, che lo scorso anno fu gravemente ferito in Siria e che in questo mesi per Le Monde ha realizzato un reportage sulle zone rosse in Italia a causa dell'emergenza Covid.Micalizzi - che ha presentato il suo libro In guerra - ha raccontato dei giorni trascorsi tra gli ospedali, obitori e forni crematori nel nord Italia. Dei carri armati che hanno portato le salme via da Bergamo. Ma anche di tutta l'umanità conosciuta in quei luoghi. «Un momento che mi ha colpito molto - racconta - è stato un signore che chiedeva al medico di avere almeno il suo pigiama, ma anche quello gli è stato negato, perché ovviamente la figlia non poteva entrare».E continua: «Nelle guerre, le vittime muoiono stringendo la mano di qualcuno, che sia il commilitone o il medico. Nel caso del Covid, chi non ce l'ha fatta, è morto da solo...». A queste parole, gli occhi di Caterina Balivo si sono riempiti di lacrime. Ha ringraziato il suo ospite e ha salutato i telespettatori con voce rotta: