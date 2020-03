Caterina Balivo , arriva una telefonata agghiacciante a Vieni da me . «Lui non c'è più». Gelo in studio. Oggi, durante la puntata del salotto di Rai1, andata in onda senza pubblico a causa dell'emergenza coronavirus, si è verificato un momento di forte imbarazzo.

Come ogni giorno, Caterina Balivo ha lanciato il gioco telefonico sulla casa misteriosa. Il pubblico che riesce a prendere la linea deve indovinare a chi appartiene. Ma oggi un concorrente ha commesso una grave gaffe. Un signore ha ipotizzato infatti che l'appartamento fosse di Fabrizio Frizzi. Gelo in studio. Caterina Balivo ha cercato di mantenere la calma e ha replicato commossa: «Fabrizio Frizzi non c'è più, forse intendeva la casa di Carlotta Frizzi». Il concorrente annuisce, ma la casa non è quella indicata.

Caterina Balivo chiude velocemente la telefonata e la trasmissione continua.

Ultimo aggiornamento: 18:56

