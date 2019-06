Giovanni Ciacci

. La notizia è ufficiale, e viene dallo stylist in persona che ha dato l'annuncio tramite i social.Sul profilo Instagram di Ciacci si legge: «...Se non cambiasse mai nulla, non ci sarebbero le farfalle ... Sono stati anni bellissimi a detto fatto , ma ora è giunto il momento che io prenda altre strade ... ciao Dettofatto , ti ho voluto tanto bene ... #love 💙💙💙💙 #comingsoon».Lo stylist è diventato un volto noto per il grande pubblico, che ha imparato a conoscerlo negli anni a Detto Fatto e ora saluta GioGio con affetto. Che per Ciacci, ormai presenza costante nei salotti di Barbara D'Urso, si possano aprire le porte di Mediaset? Al momento non vi sono certezze, ma tra i followers serpeggia il dubbio.