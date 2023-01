Una casa dall'arredamento «in stile Friends» e al centro della mobilia un armadio «magico» di colore bianco pieno zeppo di vestiti faranno da sfondo a «Boomerissima», la sfida tra boomer e millennial che parte alle 21.20 su Raidue e segna il ritorno di Alessia Marcuzzi in Rai non solo in veste di conduttrice e autrice del format, ma anche di performer. «I concorrenti che entreranno con me nell'armadio si trasformeranno e accadranno cose che ci porteranno indietro nel tempo, negli anni '80 e '90, e insieme balleremo e ci divertiremo», spiega Marcuzzi mentre mostra la scenografia creata negli studi Rai Fabrizio Frizzi .

L'idea di un game show che mette a confronto due squadre diversificate per età e quindi per esperienze e gusti, è nata durante il lockdown quando Alessia aveva già deciso di prendersi un periodo di pausa da Mediaset e di sperimentarsi in altre attività. «Sono andata io da Stefano Coletta, direttore del prime time, a proporgli questa idea e a chiedergli di farla su Raidue perché è una rete che mi somiglia, ha le corde giuste per me», racconta la conduttrice: «Ho ricevuto amore in tutti gli anni a Mediaset, non c'è stata nessuna lite, ma la pandemia ci ha cambiato e io avevo voglia di fare un programma in cui potevo mettermi più in gioco. Questo format per me è un nuovo punto di partenza ma anche un altro gradino. È la prima volta che scrivo un programma cucito su me stessa e l'accoglienza in Rai è stata piena d'amore».

Prodotto dalla Rai in collaborazione con Banijay Italia, il format gioca sull'effetto nostalgia scatenato da canzoni e travestimenti da un lato, e sul cortocircuito del confronto tra generazioni diverse dall'altro. Stasera la sfida sarà tra la squadta dei boomer composta da Francesco Facchinetti, Claudia Gerini, Max Giusti e Sabrina Salerno; e quella dei millennial Elettra Lamborghini, Valentina Romani, Gianmarco Tamberi e Tommaso Zorzi. Non mancheranno gli ospiti, si comincia con Luciana Littizzetto e Max Pezzali».

«Io sono un po' boomer e un po' millennial ed ho difficoltà a fare l'arbitro tra le squadre perché vorrei giocare io», sorride la bella Alessia: «Sono boomer perché sono un disastro con la tecnologia, mentre con i millennial ho in comune l'apertura mentale e l'assenza di tabù. Ho notato che il nostro passato è amato anche dai giovani, basta pensare al successo della serie Stranger things. Per scrivere il programma mi sono dovuta ricordare tante cose. È stato bello e mi è venuta voglia di andare a un concerto dei Duran Duran! Ai miei tempi i giovani erano più liberi e si facevano cose con più leggerezza. Uscivamo di casa e ci poteva succedere qualsiasi cosa. Oggi invece controlliamo i giovani in tutto, li ingabbiamo. La competizione sarà accesa. Nell'arringa finale ne ascolteremo delle belle». E il futuro? Per ora lei non ci pensa, o almeno così assicura. Non ha firmato un'esclusiva con la Rai e al complimento della Venier che la definiva la «sua erede a Domenica In», Marcuzzi risponde: «Di regina della domenica ce n'è una sola ed è Mara».