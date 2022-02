Covid, il mistero del laboratorio di Wuhan. Liguori al tg di Canale 8: «Mai fatta una vera inchiesta»

Il direttore di TGCOM24 Paolo Liguori è intervenuto in diretta a 8News, il TG di Canale 8 condotto da Claudio Dominech, a proposito di quel 25 gennaio del 2020 quando per primo diede la notizia del virus "sfuggito" dal laboratorio cinese di Wuhan e del fatto che a distanza di due anni le ricerche sulle origini del Covid resta aperta: «La notizia era esatta, chi ha voluto cercare ha trovato le stesse cose, le stesse fonti, però c’è qualcosa di più e cioè che non si è voluta fare un’inchiesta, nessuno è mai stato ammesso in quel laboratorio. Sappiamo molte cose di quel laboratorio perché era un laboratorio che era finito già in cronaca, su riviste scientifiche, persino su documentari vecchi trasmessi dalla televisione, anche dalla RAI 3, poi è stato silenziato il problema, si è parlato per un po’ dei pipistrelli, tutte sciocchezze, anche perché la cosa grave non era soltanto l’incidente ma il fatto che fosse stato nascosto dalle autorità cinesi da novembre fino a gennaio, quando ha cominciato a circolare la notizia del virus. Questo – ha continuato Liguori – secondo me è il dato più grave perché in quel laboratorio erano successe cose e si sarebbe dovuto appurare cosa e come. Ci sono state vittime, tecnici di quel laboratorio, c’è stato un professore che ha denunciato subito e poi anche lui si è infettato ed è morto e intanto i cinesi tacevano col mondo e costruivano ospedali lì da loro facevano la prima quarantena, blocchi eccetera. Intanto – ha proseguito il giornalista – erano chiuse le lenee aeree per Wuhan però si poteva andare da altre parti del mondo in Cina. Quindi, diciamo che è stato un contagio diffuso con grande superficialità però nessuno, a cominciare dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha mai voluto lanciare l’allarme subito. Per arrivare all’allarme dell’OMS sono dovuti passare ancora tre mesi. Adesso tutti hanno capito che il virus è uscito da quel laboratorio però stiamo scoprendo pian piano, anche se i cinesi non ci dicono com’è successo, però ci danno altre informazioni in cui sottolineano che in quel periodo non erano i soli a lavorare in quel laboratorio ma c’erano perfino degli scienziati americani, vero, perché si lavorava solo a Wuhan».

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA La coppia cinese di Wuhan, primi pazienti Covid: «Grati... L'EPIDEMIA Covid, reinfezione: se ho avuto Omicron sono immunizzato contro le...

Alla domanda del conduttore se prima o poi si farà chiarezza sulla questione, il direttore dell’All News di Mediaset ha risposto: «Non abbiamo una verità perché non si vuole cercare perché un gioco di potenze e di confronti impedisce che si faccia chiarezza sulla questione. Uscirà fuori ma tra vent’anni quando tutto sarà ormai storia – ha concluso Paolo Liguori».