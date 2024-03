Dalla strada al palco, Alessio Spirito è il vincitore: chi è il performer? Età, carriera, il dolore della morte del padre e le esibizioni

È Alessio Spirito il vincitore dell'edizione 2024 di “Dalla strada al palco”. L'ultima puntata del talent condotto da Nek che porta in tv, in una grande festa, il variopinto mondo degli artisti di strada è andata in onda ieri sera su Rai 2. A consegnare il premio ad Alessio i "passanti importanti" Alba Parietti e Sergio Friscia. Scopriamo dunque qualcosa in più sul performer di Brindisi.

Dalla Strada al palco, Alessio Spirito è il vincitore

Alessio Spirito è un danzatore acrobata di 39 anni proveniente dalla provincia di Brindisi ma residente a Napoli. La sua storia è fatta di passione per la danza e l’acrobatica aerea, ma anche di difficoltà affrontate con determinazione grazie al sostegno della sua famiglia. Le sue esibizioni di danza aerea, Cyr wheel, pole dance e fire show sono uniche e mozzafiato.

Il dolore per la morte del padre

Il performer comincia a studiare danza da piccolo poi a 30 anni volta pagina e intraprende l'acrobatica aerea. Inizia con i tessuti, poi passa alla pole. La perdita di suo padre, avvenuta mentre era lontano da casa, è stata una delle sfide più grandi che Alessio ha dovuto affrontare. Ma la sua determinazione e l'appoggio della famiglia lo hanno portato ad andare avanti. Così trasforma il dolore in determinazione e va avanti negli studi. Ieri martedì 26 marzo è stato decretato vincitore di Dalla strada al palco.

Cosa ha vinto

In palio c’è il premio di miglior artista di strada d’Italia, un riconoscimento tanto ambito quanto meritevole. L’importanza di questo titolo risiede nella sua capacità di elevare l’artista al di sopra degli altri, di conferirgli una gloria che va oltre la semplice esibizione sul marciapiede. Oltre al riconoscimento anche un premio di 10.000 euro in gettoni d'oro.

Le prime due edizioni del programma sono state vinte dal chitarrista Emanuel Victor e dall'artista Laura Calafiore un talento nel fast painting la pittura rapida.