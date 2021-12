Diego Dalla Palma si racconta a Verissimo: «In collegio un prete ha abusato di me»

Un racconto intimo e doloroso quello di Diego Dalla Palma a Verissimo. il truccatore ed imprenditore ha confidato a Silvia Toffanin alcuni tra i suoi ricordi più privati, dalla malattia agli abusi subiti da un prete in collegio. Dalla Palma ha rischiato di morire per una meningite fulminante che ha avuto quando aveva sei anni. «Sono stato in coma e non ricordo nulla - racconta - solo il colore lilla. Vivevo in un’onda mistica. E poi ricordo mia madre che stringeva un santino di Sant’Antonio sperando che vivessi a vivere. Quando mi sono ripreso mi sono accorto che tutto ciò non è niente di che. E' un epoca superficiale sempre più stupida in cui non si dà importanza alla morte ma si ha paura della morte, che è un passaggio sublime: tanto misterioso quanto quello della nascita»

Da piccolo Diego ha subito anche il bullismo per il suo aspetto. «Avevo un aspetto effeminato e mi chiamavano "femmineta" femminuccia. Per superare la solitudine usavo una radiolina, lì c'era tutto il mio sogno che mi portava a dire: devo andare via di qua». In collegio a Venezia poi ha dovuto affrontare gli abusi. «Padre Ugo di Gubbio mi ha irretito piano piano» ricorda. «Ma è passato, l’ho perdonato. Mi ha chiamato, era molto vecchio e mi ha chiesto se gli volevo ancora bene. Non mi pesava tanto quello che accadeva la sera verso le 21 in quel corridoio buio. Quanto ciò che accadeva in chiesa all’alba, quando si andava a messa e si parlava di rettitudine e di forza di volontà per vincere le tentazioni e io mi chiedevo “se poche ore fa è successo tutto l’opposto, in cosa devo credere?” E all’epoca non si poteva parlare con nessuno, neanche con i genitori». Arrivato a Milano a 18 anni senza mezzi di sostentamento, Dalla Palma racconta di essersi prostituito. «E’ orrendo perché mortifichi la tua identità il tuo orgoglio, ma se ho mangiato quella sera una pizza non posso rinnegare il mio gesto» sottolinea.